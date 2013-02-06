Екс-дружина Власенка підозрює його в бажанні привласнити офшорні гроші Тимошенко

Про це УНІАН сьогодні заявила сама Наталя Окунська.

«Мені відомо про те, що Сергій Власенко довгі роки керує офшорними компаніями Юлії Тимошенко, на яких зосереджені її гроші. Ці компанії «Starfox Ven», «Fidfun Consulting Limited», «Classpoint», «San Max Enterprises», «Joy Smart» та інші зареєстровані в Панамі, Латвії, Новій Зеландії, на Британських Віргінських островах. Мова йде про дуже великі суми », - заявила Окунська і додала, що не розкривала цієї інформації раніше, так як намагалася розділяти особисте життя і політичну кар'єру колишнього чоловіка.

«Я вважала, що наші особисті проблеми і політика - це різні речі. Тому я замовчувала про ці та про інші факти, які відомі мені вже тривалий час. Але після того, як в будинок, половина якого належить мені за рішенням суду, почали вриватися народні депутати з найближчого оточення Юлії Тимошенко, у мене склалося враження, що Юлія Володимирівна дала добро на дії проти мене і моїх дітей. Я думаю, що депутати Пашинський і Бондарев не стали б ганьбити себе на всю країну, борючись з жінкою перед телекамерами, без дозволу на це Тимошенко », - сказала Окунська.

Екс-дружина депутата порадила екс-прем'єру обережно ставитися до Власенка та підшукати собі іншого захисника за новими кримінальними справами.

«Я з повагою ставлюся до Юлії Володимирівни, і якщо б у мене була така можливість, я б порадила їй максимально відсторонити Сергія Власенка від її захисту, а також від управління активами. Я знаю, яким звабливим може бути Сергій, але, на відміну від Юлії Володимирівни, я бачила і справжню сутність цієї людини. Я впевнена, що Власенко зацікавлений у тому, щоб Тимошенко отримала довічний термін, в результаті чого для Сергія відкриється необмежений доступ до її активів. Так, це підло, але такий він, на жаль, людина », - резюмувала Окунська.

Як відомо, колишній дружині Власенко Наталії Окунської в супроводі журналістів вдалося проникнути в будинок Сергія Власенка, половина якого за рішенням суду належить їй. Перешкодити їй спробував народний депутат, заступника глави фракції «Батьківщина» Сергій Пашинський, який заявив, що орендує цей будинок у Власенко.