У Ялті відклали відкриття пляжного сезону
09:30, 13 червня 2006Політика
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Артисти відмовляються виступати на святі
Свято відкриття сезону на Массандровському пляжі перенесене на неділю, 18 червня.
Через погані погодні умови адміністрація Массандровського пляжу вимушена відмінити свято відкриття сезону, намічене на 10 червня, і перенести його на тиждень.
У зв`язку зі зливою, що пройшла вранці у суботу 10 червня, ряд попередньо заявлених артистів відмовився від виступів і здіснення наміченої святкової програми стало неможливим. Тому було ухвалене рішення про перенесення свята на 18 червня.
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