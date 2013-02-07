Перед Київрадою протестують проти ям на дорогах - біля дверей поскладали шини

Партія «Батьківщина» вимагає від столичної влади передбачити у бюджеті Києва необхідні кошти на ремонт транспортних магістралей міста.

Про це заявив на акції протесту «Столичний бюджет 2013 – не для киян!», який проходить біля Київради, керівник Київської міської організації партії «Батьківщина», народний депутат Юрій Одарченко, повідомили УНІАН у прес-службі «Батьківщини».

Активісти партії на знак протесту проти стану київських доріг перед входом до будівлі Київради склали автомобільні шини.

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За словами Ю.Одарченка, сьогоднішній акцент на аварійності доріг зумовлений критичним станом автошляхів у Києві.

Він зазначив, що величезні ями та воронки, які після танення снігу з’явилися на столичних трасах, вже неодноразово ставали загрозою для життя водіїв, пасажирів та пішоходів, причинами дорожніх тисняв та аварійних ситуацій.

«Влада звинувачує у всьому погодні умови, зокрема, температуру повітря. Ми ж вбачаємо в цьому розкрадання бюджетних коштів, які були витрачені на ремонт дорожнього покриття в рамках підготовки до Євро-2012», - заявив Ю.Одарченко.

«Якщо дане покриття було неякісним, то необхідно вирішувати питання про стягнення збитків із виконавців робіт. Якщо ж контракти цього не дозволяють, то слід порушувати питання про відповідальність КМДА за наслідки такої роботи», - додав він.

Ю.Одарченко повідомив, що депутати від фракції «Батьківщина» внесуть сьогодні проект рішення, яким зобов’яжуть міську владу покарати винних у аварійному стані доріг міста, прорахувати кошторис необхідних будівельно-ремонтних робіт та внести цю суму до бюджету Києва 2013 рік.

«Ми проти бюджету, в якому пріоритетом є фінансування чиновників-дармоїдів та будівельних кампаній різного штибу. Ми проти бюджету, борг якого сягає 54% від загальної суми бюджетних коштів і в якому передбачені вилучення 50% податку на доходи фізичних осіб», - заявив Ю.Одарченко під час акції.

Він наголосив, що депутати від «Батьківщини» не голосуватимуть за бюджет, який не передбачає повного фінансування соціальної сфери та галузі ЖКГ.