Фюле закликав Януковича не втратити шанс на асоціацію з ЄС

Україна і Європейський Союз не повинні втратити шанс підписати Угоду про асоціацію у листопаді 2013 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив комісар Європейського Союзу з питань розширення і європейської політики сусідства Штефан Фюле сьогодні під час зустрічі з Президентом України Віктором Януковичем у Києві.

На тему: Янукович запевняє Фюле, що заради Угоди з ЄС готовий до компромісів

“Нам краще зробити все можливе, щоб не дати цій можливості піти, тому що за допомогою цієї надзвичайно важливої угоди ми не лише зможемо розвивати наші відносини на значно вищому рівні. Це також буде нова основа, яка буде юридично обов’язковою для обох сторін, і це буде вперше, коли настільки амбітна угода буде укладена з нашими партнерами”, - сказав Ш.Фюле.

Він наголосив, що підписання угоди стане результатом багаторічної роботи як України, так і ЄС.