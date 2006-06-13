БЮТ просить ”Нашу Україну” про заміну

"Нашу Україну" у процесі створення коаліції демократичних сил має представляти Президент України Віктор ЮЩЕНКО, який є почесним головою “Народного союзу “Наша Україна”. Про це заявив заступник голови парламентської фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО, повідомляє “5 канал”. Як відомо, “Нашу Україну” на переговорах здебільшого представляв лідер парламентської фракції Роман БЕЗСМЕРТНИЙ.

Телеканал також повідомляє, що, за неофіційною інформацією, лідер соціалістів Олександр МОРОЗ сьогодні мав зустріч з лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО. Результати переговорів не оприлюднюють.

Як повідомляв УНІАН, 9 червня “Наша Україна”, БЮТ і СПУ узгодили текст коаліційної угоди, вирішивши суперечливі пункти винести в окремий протокол. Проте вже наступного дня було оголошено про призупинення коаліційних переговорів – каменем спотикання виявилася посада спікера парламенту. “Наша Україна” і СПУ, які претендують на цю посаду, звинуватили один одного у зриві переговорів про створення коаліції.

Сьогодні “Наша Україна” заявила, що вважає безперспективними подальші переговори “через ультимативні заяви СПУ” щодо посади голови Верховної Ради України. У документі також висловлюється жаль, що “особисті амбіції лідера соціалістів зруйнували переговори по створенню коаліції”.

Водночас перший секретар Політради СПУ Йосип ВІНСЬКИЙ повідомив, що СПУ не виходить з переговорів і чекає наступних кроків “Нашої України”. Він наголосив, що питання обрання спікера не є питанням "особистих амбіцій Олександра МОРОЗА", оскільки з цього приводу є рішення Політради СПУ. Й.ВІНСЬКИЙ також зазначив, що як тільки “наші партнери будуть готові до конкретної роботи, ми готові підписувати” угоду про створення коаліції.