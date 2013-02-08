У Пшонки спростовують заяви Москаля про зростання злочинності

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації Генеральної прокуратури України, народний депутат, який зробив таку заяву, надаючи оцінку стану злочинності в державі за січень 2013 року, не врахував вимоги нового Кримінального процесуального кодексу.

Зокрема, за приписами статті 214 КПК України внесенню до Єдиного реєстру досудових розслідувань підлягають усі заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення, що надійшли до органів прокуратури або органів досудового розслідування.

При цьому, відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Крім того, у заявах народного депутата не було зазначено, що згідно з вимогами нового КПК, взагалі скасовано інститут дослідчої перевірки, який існував до 20 листопада 2012 року.

Відповідно, в Єдиному реєстрі досудових розслідувань на відміну від процесуального порядку, визначеного Кримінально-процесуальним кодексом України 1960 року, що втратив чинність, у всіх без винятку кримінальних правопорушеннях розпочинається досудове розслідування.

Здійснення такого розслідування до внесення відомостей до Реєстру не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

«Наведені у заявах народного депутата статистичні дані щодо оцінки стану та структури злочинності у січні 2013 року здійснено з урахуванням масиву кримінальних правопорушень, у яких у попередні періоди приймалося рішення про відмову в порушенні кримінальної справи» - наголошується у повідомленні.

Таким чином, застосоване порівняння кількості злочинів, вчинених у січні 2012 року, із кількістю зареєстрованих у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних правопорушень у січні 2013 є некоректним, а висновки цього порівняння, зроблені депутатом взагалі не відповідають дійсності, наголосили у ГПУ.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого народний депутат Геннадій Москаль заявив про різке зростання рівня злочинності в України - у січні зареєстровано 148 тис. проваджень проти 42 тис. за аналогічний період 2012 року.

7 лютого В Міністерстві внутрішніх справ заявили, що повідомлення Г. Москаля про сплеск рівня злочинності в державі ґрунтуються на тих змінах в системі обліку повідомлень громадян, що вступили в дію з набранням чинності новим Кримінальним процесуальним кодексом.