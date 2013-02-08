ЄЦ закликає Європу втрутитися в ситуацію з позбавленням Балоги мандату

«Єдиний центр» закликає європейських лідерів втрутитися у ситуацію з намаганням української влади провести ревізію результатів виборів в окрузі №71, де переміг висуванець від партії, народний депутат України Павло Балога.

Про це йдеться у зверненні «Єдиного центру» до голів дипломатичних представництв в Україні країн ЄС, США та Канади, голови Європейського парламенту Мартіна Шульца, президента Парламентської асамблеї Ради Європи Жан-Клода Міньйона, Єврокомісара з питань розширення і європейської політики Штефана Фюле.

Як наголосили в «Єдиному центрі», вперше в історії незалежної України «влада робить зухвалі спроби змінити результати виборів після прийняття присяги народним депутатом України та більше ніж через три місяці після початку роботи нового парламенту».

У зверненні зазначається, що П.Балога, незважаючи на адміністративний тиск та спроби зірвати вибори по в.о. №71, отримав впевнену перемогу над представником провладної партії, захистив результати виборів у судах та за рішенням ЦВК став народним депутатом України.

«Однак влада не полишає спроб провести ревізію результатів виборів та призначити переможцем по в.о.71 свого представника. Командою кандидата від Партії регіонів було ініційовано судовий процес щодо визнання бездіяльності виборчих комісій на окрузі. З метою отримання неправдивих доказів порушень виборчого процесу під час підготовки розгляду справи у Вищому адміністративному судді України (ВАСУ) правоохоронними органами чинився тиск на представників комісій та громаду округу», - заявили в «Єдиному центрі».

За словами авторів звернення, дії влади відбуваються всупереч Конституції та виборчому законодавству України, яке не передбачає підстав для оскарження результатів виборів після відповідного рішення ЦВК щодо визначення переможця.

«Незважаючи на це, своїм рішенням від 8 лютого 2013 року ВАСУ зробив черговий крок на шляху спотворення волевиявлення думки громад Закарпаття», - зазначається в зверненні.

У партії вважають ініційований проти П.Балоги незаконний судовий процес «помстою депутатам «Єдиного центру» за незалежну та самостійну позицію у Верховні Раді, послідовну та об’єктивну критику влади».

Партія висловлює свій протест проти упередженого судочинства в Україні і заявляє про свій намір захищати результати виборів по 71-му округу всіма доступними методами, зокрема, звернутися до Європейського суду з прав людини, наголошується у зверненні.

Як повідомляв УНІАН, годину тому народний депутат Віктор Балога на своїй сторінці у Facebook поінформував, що Вищий адміністративний суд України позбавив депутатських мандатів Павла Балогу та Олександра Домбровського.

«Щойно Вищий адміністративний суд виніс рішення щодо Павла Балоги. «Судді» постановили: визнати відсутність повноважень депутата; визнати відсутність статусу народного депутата; визнати необхідність проведення повторних виборів на 71 окрузі; скасувати відповідну постанову ЦВК про реєстрацію Павла Балоги депутатом», - написав він.

В.Балога повідомив, що це остаточне рішення і також воно стосується й О.Домбровського.