Мороз: ми будемо в опозиції

В Україні майбутнє помаранчевої коаліції опинилося під знаком запитання по тому, як Наша Україна назвала подальші переговори про формування коаліції безперспективними.

Сьогодні опівдні вибіг крайній термін, до якого лідер соціалістів Олександр Мороз мав відмовитися від амбіцій стати спікером новообраного парламенту.

Раніше пан Мороз звинуватив у зриві переговорів Нашу Україну і закликав президента Ющенка офіційно долучитися до процесу формування коаліції.

Минулими вихідними учасники переговорів домовилися запропонувати посаду прем’єра в новому уряді України блокові Юлії Тимошенко.

Бі-Бі-Сі: Таке враження, що ваше бажання бути спікером, чи точніше небажання від цього відмовитися - поставило під загрозу перспективи помаранчевої коаліції. Чому це принципово?

Олександр Мороз: Ми висловили ці міркування підчас переговорів та в наших документах. Мова не йде про посаду для мене, бо я неодноразово заявляв, що мене посади взагалі не цікавлять. Мова йде про баланс політичних сил в Україні, і в тому числі у складі помаранчевих. Хоч ми не відносилися до помаранчевих, але ми підтримували президента на цій посаді. Завдяки нашій позиції він став президентом. Ясна річ, що за результатами виборів - Блок Юлії Тимошенко, який уособлюється з тими, хто боровся за заміну режиму (особливо на останньому етапі) – природно може претендувати на посаду прем’єр-міністра. Але щоб був баланс політичних сил і був баланс між ними, природно, щоб представник Соціалістичної партії очолював парламент. Так, до речі, це відображено у суспільній свідомості. Так, показує соціологія. Такі ж зобов’язання на себе брали і в оточенні президента і в тому числі – сам президент, коли вирішувалося питання про його посаду.

Ви зверніть увагу, що на протязі місяця вся боротьба полягала у тому, що Наша Україна не може погодитися із кандидатурою Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра. Тепер вони знайшли таку формулу, що коаліція не виходить через соціалістів. Насправді, не про мене мова йде і не про соціалістів. Йдеться про те, що вони між собою не можуть домовитися.

Олександр Мороз

Бі-Бі-Сі: Колись ви були автором ідеї розподілу посад у відповідності із голосами, зібраними на парламентських виборах. Себто той хто набрав найбільше голосів - вибирає посаду першим, і так далі... За цією логікою, першим мав би обирати Блок Юлії Тимошенко, а за ними - Наша Україна, яка вибрала посаду спікера, і тоді вже - соціалісти. Чому тепер вам ця логіка не подобається? Чому ви змінили свою позицію?

Олександр Мороз: Ми не відмовлялися від цієї логіки і були готові підписати цей принцип ще до підбиття підсумків виборів. Ми тоді погодили цей проект із Нашою Україною та БЮТ. Тоді ми були готові так діяти не знаючи які будуть результати. Однак, після того як стали відомі результати виборів, Наша Україна офіційно заявила, що вони цим принципом не керуються, і посади прем’єр-міністра та спікера ВР будуть вирішуватися на основі політичних домовленостей.

Бі-Бі-Сі: Тепер ви їх зловили на слові?

Олександр Мороз: Я не думаю, що зловили на слові, тому, що є уся логіка розвитку і динаміка політичної ситуації, її перспектива на кілька років наперед, коли є можливість створити європейську модель і політичної структури і організації влади в державі – якщо буде реалізована та пропозиція яку ми пропонуємо. Якщо ні, то це все буде здійснено на догоду людям із бізнесових структур, які називають себе прихильниками Нашої України, які вже давно ведуть переговори з Партією Регіонів з метою створення коаліції без нас, без БЮТ і так далі. Тому я вважаю, що ми не повинні брати у цих аферах якоїсь участі і ми заявили: Будь-ласка створюйте, не робіть із цього якогось секрету, офіційно працюйте будь-ласка. Тим-більше, що ми давно прогнозували, що вони за ідеологічними основами близькі, і навіть однакові, то тут немає ніякої дивини для громадян України.

Бі-Бі-Сі: Чи ви будете далі брати участь у переговорах? Чи будете наполягати на посаді спікера?

Все буде здійснено на догоду людям із бізнесових структур, які називають себе прихильниками Нашої України, які вже давно ведуть переговори з Партією Регіонів з метою створення коаліції без нас, без БЮТ і так далі. Тому я вважаю, що ми не повинні брати у цих аферах якоїсь участі і ми заявили: Будь-ласка створюйте, не робіть із цього якогось секрету, офіційно працюйте будь-ласка.

О.Мороз

Олександр Мороз: Ми не відмовляємося від переговорів і далі, але наша позиція чітко висловлена і ми від неї не відступимося.

Бі-Бі-Сі: У двох словах ця позиція полягає в чому?

Олександр Мороз: Ця позиція повинна полягати у тому, що посада прем’єр-міністра, президента і голови парламенту повинні уособлювати баланс політичних інтересів у суспільстві, а решта посад визначатиметься на основі тих засад, які ми заклали в документі, що є основою політичної угоди, регламенту і розподілу повноважень.

Бі-Бі-Сі: Чи ви вважаєте, що такого балансу можна досягти лише з Вами на посаді спікера?

Олександр Мороз: Так, і це одне. А друга справа, що ми усі розуміємо, що співпраці між Нашою Україною та Блоком Тимошенко при умові, що одні представляють парламент, а другі уряд – не буде. Тому це дуже проблематично, щоб такий формат коаліції був дієздатним.

Бі-Бі-Сі: Кажуть що вам пропонували дуже привабливі посади - зокрема, секретаря РНБО. За яких умов ви могли б відмовитися від посади спікера?

Олександр Мороз: Це ще раз говорить про те, що нас не цікавлять посади. Нас цікавить баланс. Балансу такого не буде, якщо не буде вирішене питання таким чином. Це одне. Друге. Я ще раз кажу і можу заявити де завгодно: я не наполягаю на посаді для мене особисто. Мова йде про представника соцпартії. Мене задовольняє посада народного депутата, керівника фракції. Я не претендую. Ми дамо будь-яку кандидатуру. У нас є достойні люди, які можуть очолювати парламент.

Бі-Бі-Сі: Якщо позиція Нашої України буде такою ж категоричною як ваша позиція, які будуть ваші дії далі?

Олександр Мороз: Нічого, ми почекаємо – нехай вони домовляються. Адже ви зверніть увагу, що на протязі місяця вся боротьба полягала у тому, що Наша Україна не може погодитися із кандидатурою Юлії Тимошенко на посаду прем’єр-міністра. Тепер вони знайшли таку формулу, що коаліція не виходить через соціалістів. Насправді, не про мене мова йде і не про соціалістів. Йдеться про те, що вони між собою не можуть домовитися.

Бі-Бі-Сі: Все ж таки як ви буде діяти далі якщо ці переговори завершаться невдачею? Ви будете в опозиції?

Олександр Мороз: Ми будемо в опозиції. Хай вони домовляються. Вони вирішать це питання. Тим паче, що вони давно ведуть переговори з партією Регіонів. І офіційно при чому. Юрій Єхануров неодноразово про це заявляв. Анатолій Кінах веде ці переговори, і Петро Порошенко. Хай домовляються. Це буде логічно врешті решт.

Бі-Бі-Сі: Як на вашу думку розділилися шанси створення помаранчевої коаліції чи коаліції з частини помаранчевих та ПРУ?

Олександр Мороз: Я гадаю 50 на 50.

Бі-Бі-Сі: Коли ви гадаєте це вирішиться?

Олександр Мороз: Найближчими днями.

Бі-Бі-Сі