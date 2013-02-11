Експерт: Кабмін обрав «тупикову» стратегію ведення переговорів з Росією

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції у Києві.

Експерт зауважив, що уряд впродовж останніх трьох років обіцяє переглянути газові контракти: «Ось-ось, ми вже домовилися, ось-ось ми вже підпишемо і все буде гарно, і ціна зменшиться».

В.Омельченко думає, що насправді цього не станеться, оскільки існуючий газовий контракт повністю задовольняє інтереси Росії

«І вона (Росія) й надалі буде його використовувати з політичною метою, щоб переконати Україну вступити до Митного союзу. І жодних стимулів у Росії погоджуватися на перегляд цього контракту немає, і тому я не бачу можливості сьогодні переглянути цей контракт за рахунок домовленостей, так званих…", - зазначив він.

В.Омельченко підкреслив, що урядом із самого початку було обрано «тупикову та невірну» стратегію ведення цих переговорів з Росією, потрібно було звернутися в суд. «Замість того, щоб вирішувати питання правовим шляхом, як це робили більшість країн Європейського Союзу… наша влада обрала шлях домовленостей, тому що деякий бізнес пов’язаний з «Газпромом» і отримає газ від нього, пов’язаний з українською владою. Звернення до Стокгольмського арбітражу призвело б до того, що «Газпром» не дав деяким фірмам газ», - додав він.