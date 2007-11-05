Микола Вересень запросить до розмови бютівця Володимира Бондаренка

Сьогодні, 5 листопада, о 18.30 на хвилях радіо 106 FM та о 22.00 на телеканалі СІТІ у програмі "Без сантиментів - розмова з Миколою Вереснем" братиме участь Володимир БОНДАРЕНКО - народний депутат України, обраний за списком БЮТ, керівник секретаріату ГО «Голос громади Києва». Повтор інтерв`ю на телеканалі СІТІ 6 листопада о 18.40.