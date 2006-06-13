Українці нелегально купують російську цибулю

Вантажний автомобіль «Вольво» з 15 тоннами цибулі затримали у Луганській області за 200 м від україно-російського кордону прикордонники мобільної застави «Краснодон».

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, вантажівка рухалася з боку російського села Нижня Герасимівка. Водій, громадянин України, жодних документів на вантаж пред’явити не зміг.

Автомобіль з цибулею передали податковій міліції. За попередньою оцінкою, їх вартість становить близько 90 тис. грн.