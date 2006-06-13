Турки завадили Україні продати зброю США

Затримання в протоці Босфор судна з українським військовим вантажем є черговою спробою дискредитації України на міжнародному ринку озброєнь.

Така думка в інтерв`ю УНІАН виказав джерело в «Укрспецекспорті».

Він відзначив, що Україна дійсно в особі одного з підприємств-Спецекспортерів «Укроборонсервіс», що є дочірньою структурою Державної кампанії Укрспецекспорт», виконує абсолютно легальний контракт на поставку американській фірмі військового майна. Співбесідник агентства підкреслив, що операція реалізована на умовах, при яких замовник сам відповідає за доставку вантажу.

Він також додав, що майно призначене для Іраку.

«Комусь не подобається активність України на ринку зброї в цілому, і на іракському ринку зокрема», - вважає представник «Укрспецекспорту»,

«Акценти робляться на підняття шуму навколо українських поставок, коли на розгляд йде до декількох днів, які можна активно використовувати для дискредитації державної системи військово-технічної співпраці», - додав джерело.

Співбесідник агентства відзначив, що це вже другий випадок в поточному році, коли наміри дискредитувати Україну пов`язані з військово-технічною співпрацею з США. Він нагадав, що весною цього року митними властями Сянгана (Гонконга) на декілька днів був затриманий контейнер з бойовим літаком, який був легальним вантажем і ніяк не пов`язаний з контрабандою.

Як повідомляв УНІАН 12 червня, турецькі митники затримали в протоці Босфор британське судно, на борту якого нібито знаходилася незадекларована зброя.

Судно Scanscot проходило транзитом через контрольовану Туреччиною протоку Босфор, прямуючи з одного з українських портів в Об`єднані Арабські Емірати. На судні знайдені шість багатоцільових бронемашин і двадцять ящиків із зброєю.

4 квітня гонконзькі митники конфіскували винищувач Міг-29, який намагалися незаконно вивести в США. Літак був виявлений на борту одного з кораблів серед контейнерів з товарами в ході митної перевірки. Фарба на крилах літака була частково обідрана, на ньому не було двигуна і боєприпасів.

У теж час 5 квітня ГК "Укрспецекспорт" повідомила, що затриманий в Гонконзі винищувач Міг-29 проданий Україною в США в 2005 році для використовування як музейний експонат.