Наша Україна розв`язала собі руки

«Наша Україна» заявила Блоку Юлії Тимошенко та Соціалістичній партії України, що у зв’язку «з безперспективністю коаліційного діалогу» вона «вільна в своїх діях».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам представник блоку «Наша Україна» Роман ЗВАРИЧ.

Зокрема, за його словами, «у зв’язку з безперспективністю коаліційного діалогу у межах “трійки” ми заявили нашим партнерам, що ми вільні у своїх діях, що ми не носимо жодних зобов’язань перед ними на сьогоднішній день». На уточнююче запитання журналістів, чи це означає, що «Наша Україна» розпочинає переговорний процес про створення коаліції із Партією регіонів, Р.ЗВАРИЧ ще раз повторив ці слова.

Він зазначив, що «процес зайшов у глухий кут» у переговорах між «Нашою Україною», БЮТ та СПУ. За його словами, це спричинено тим, «що ми постійно чуємо мову ультиматумів з боку наших партнерів». «Ми не сприймали і не будемо сприймати таку мову ультиматумів», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ. За його словами, у зв’язку з цим блок «Наша Україна» вважає, що «переговорний процес в контексті “трійки” зараз є безперспективним».

Він зазначив, що український народ хоче почути чітку відповідь: «чи ми будуємо коаліцію для того, щоб забезпечити окремих лідерів відповідними посадами, чи ми її будуємо для того, щоб здійснити певні програмні завдання, які закладені в проекті коаліції». Він вважає, що на парламентських виборах народ визначився, і необхідно розподіляти посади відповідно до того, яка політична сила скільки набрала відсотків голосів виборців. «Нами абсолютно не сприймаються будь-які варіанти позакоаліційних домовленостей, відповідно до яких можуть бути в авантюрний спосіб вирішені кадрові питання», - підкреслив Р.ЗВАРИЧ.

Він підкреслив, що блоку «Наша Україна» набридли постійні ультиматуми стосовно посад з боку партнерів по переговорах. «Ці ультиматуми нам вже просто сіли в печінки», - зазначив він. Р.ЗВАРИЧ підкреслив, що «ми хочемо знати, чи ми працюємо по принципах, чи ми працюємо по понятіях. Ми вважаємо, що нам потрібно працювати по принципах».

Р.ЗВАРИЧ також вважає недоцільним порушувати питання про можливість розпуску парламенту в разі нестворення коаліції. За його словами, ще залишається 12 днів для її сформування. За його словами, навіть якщо вона не буде сформована в цей термін, розпуск парламенту «є преференцією Президента України», а не його обов’язком.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, Переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.

"Соціалісти категорично наполягають виключно на одній позиції – спікері Олександрі МОРОЗІ. "Наша Україна" наполягає на принципах, які закладені в коаліційній угоді – визнанні результатів виборів по черговому і послідовному розподілу посад згідно з результатами виборів та виключення з переліку розподілу тих посад, які належать компетенції президента", - сказала вона.

Того ж дня лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО закликала учасників переговорів про створення коаліції повернутися за стіл переговорів.

Водночас у своєму традиційному суботньому радіозверненні до українського народу Президент України Віктор ЮЩЕНКО сказав: “Політики, які претендують бути владою і взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні, вести непрості переговори з нашими зарубіжними сусідами і партнерами, сьогодні повинні навчитися домовлятися одне з одним”. Він також підкреслив, що шлях формування більшості політичні сили мають пройти самостійно.