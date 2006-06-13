Невідомі спалили джип члена Партії регіонів

У суботу, 10 червня, в Ужгороді на стадіоні “Авангард” невідомі спалили джип Mitsubishi Pajero, який належить депутату Закарпатської обласної ради, члену фракції Партії регіонів Олександру БАРАНЮКУ.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН прес-службою Закарпатського обласного відділення Партії регіонів, “дивним видається той факт, що жодних свідків підпалу, не кажучи вже про охорону стадіону, яка несе відповідальність за порядок на ввіреній їй території, – так і не знайшлося. Стає очевидним той факт, що комусь дуже вигідною є дестабілізація політичної ситуації в краї, у досягненні якої політичні опоненти не цураються навіть застосовувати протизаконні методи, які тісно пов’язані з криміналом. Це вже не перший випадок дестабілізувати політичну ситуацію та скомпрометувати членів Партії регіонів у Закарпатті”.

“Не так давно були спроби звинуватити деяких її представників у крадіжках комп’ютерної техніки, використанні службового становища, інших неіснуючих гріхах які, як довело слідство, проведене правоохоронними органами, не мали жодних на те підстав. Замість цього справжні винуватці ще і сьогодні не притягнуті до відповідальності. Таким чином, правоохоронні органи потурають справжнім злочинцям, і фактично, самі стали на шлях злочину”, заявляє обласне відділення Партії регіонів.

Автори заяви вимагають негайного створення слідчої комісії з розслідування вищенаведеного факту і припинення методичного переслідування представників опозиції в краї.