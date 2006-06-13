НУ готова відповідати за все

«Наша Україна» готова взяти на себе відповідальність і запропонувати кандидатуру прем’єр-міністра.

Про це повідомляє прес-служба партії НСНУ з посиланням на слова члена робочої групи від "Нашої України" Романа ЗВАРИЧА, який бере участь у переговорах «трійки» щодо формування коаліції.

За його словами, "якщо певна політична сила або особистість хоче взяти на себе відповідальність і сформувати коаліцію, то вона не повинна це робити мовою ультиматуму". "Якщо ж ця політична сила не спроможна це зробити, ми готові взяти на себе відповідальність і запропонувати свою кандидатуру на посаду прем’єра", - наголосив Р.ЗВАРИЧ.

Він додав, що "коаліція має бути сформована в будь-якому випадку. Ми постійно демонстрували конструктивну позицію, однак у зв’язку з безперспективністю ситуації заявили своїм партнерам, що ми вільні в своїх діях".

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.