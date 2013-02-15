Янукович: Мовний закон потребує вдосконалення

Мовна політика має сприяти інтеграції в українське суспільство представників усіх етносів. Про це заявив Президент України Віктор Янукович в інтерв’ю аналітичному журналу «Україна і світ. Глобальний порядок денний 2013», створеному у співпраці The New York Times News Service & Syndicate і газети «Сегодня».

«Наш пріоритет - реалізовувати таку мовну політику, яка буде продуманою і збалансованою, сприяти інтеграції в українське суспільство представників усіх етносів нашої країни», - цитує главу держави його прес-служба.

За словами В.Януковича, прийняття актуального, сучасного законодавства у мовній сфері є дуже важливим завданням, адже проблеми, які накопичилися, не вирішувалися довгі роки. «Той закон, який був прийнятий, потребує вдосконалення. І робота в цьому напрямку ведеться», - наголосив він.

Водночас Президент підкреслив, що розвиток та повноцінне функціонування української мови має бути непорушною основою законодавства.

Довідка УНІАН. 3 липня 2012 року Верховна Рада України прийняла закон "Про засади державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, не менш як 10% жителів яких говорять цією мовою.

10 серпня закон «Про засади державної мовної політики» набув чинності.