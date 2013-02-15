Яценюк пояснив, що Тимошенко не з'явилася до суду через погані дороги
11:01, 15 лютого 2013Політика
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Юлія Тимошенко не прибула на сьогоднішнє засідання суду з причини свого поганого здоров'я і поганих доріг в країні. Про це заявив перед будівлею апеляційного суду народний депутат Арсеній Яценюк.
Яценюк пояснив, чому Тимошенко не з'явилася до суду
"Те що не приїхала Юлія Володимирівна - цілком зрозуміло. У неї погане здоров'я, і трястися 12 годин по наших дорогах, які насилу можна назвати дорогами, для неї неприпустимо. Хоча я хотів її побачити, як і ви", - сказав Арсеній Яценюк , пише КП в Україні.
На питання про те, чи не боїться нардеп повторення недавньої історії з "Беркутом", він відповів: "Ну всяке може бути. Зараз я йду туди, подивимося".
Пізніше стало відомо, що Юлія Тимошенко написала відмову від етапування. Про це сказав слідчий суддя Кицюк.
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