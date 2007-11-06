Свідків у справі Чорновола перевірять на детекторі брехні

Газеті "Коммерсант-Украина" сталі відомі нові подробиці розслідування кримінальної справи про загибель лідера Народного руха (НРУ) Вячеслава Чорновола. В даний час слідство призначило перевірку свідчень ключових свідків на детекторі брехні. Серед них можуть опинитися колишній секретар Радбезу Євген Марчук і колишній співробітник КДБ СРСР, свідення якого генпрокурор Олександр Медведько раніше називав "фантастичними".

Як стало відомо, в рамках розслідування справи про загибель Вячеслава Чорновола "фігурантам і свідкам" у справі призначена психолого-фізіологічна експертиза з використанням поліграфа. Джерело в Генпрокуратурі розповіло, що слідство має намір перевірити на детекторі брехні свідчення декількох осіб: "Їх не багато, до п`яти чоловік".

Фігурантами у справі Чорновола є водій Камаза Володимир Куделя, з яким 25 березня 1999 року зіткнулася Toyota лідера НРУ, і колишній співробітник КДБ СРСР Валентин Бабенко. У матеріалах справи містяться його свідчення, згідно з якими до організації загибелі Вячеслава Чорновола можуть бути причетні "окремі керівники Росії".

У числі свідків, яким призначена експертиза з використанням детектора брехні, може опинитися і екс-секретар Радбезу Євген Марчук. За заявами декількох свідків, в жовтні 1999 року він продемонстрував відеокасету, на якій людина в масці розповідає, що він, будучи співробітником спецпідрозділу МВС, за вказівкою міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка виконував операцію з усунення лідера НРУ. Проте із змістом цієї касети слідству ознайомитися так і не вдалося – пан Марчук заявив про її зникнення. Ще один свідок, якого збираються перевірити на поліграфі, - Олег Стрілецький, водій машини, що слідувала за автомобілем Вячеслава Чорновола. У ній знаходилися заступник голови НРУ Геннадій Удовенко, його охоронець і тодішній голова центральної ради партії Андрій Ницой.

Заступники генпрокурора Ренат Кузьмін і Микола Голомша, що займаються в ГПУ слідчим напрямом, заявили, що ні власного поліграфа, ні структури, що здійснює таку діяльність, у Генпрокуратурі немає.

За словами заступників генпрокурора, перевіркою на детекторі брехні займаються приватні компанії, яким у разі потреби доручають проведення досліджень. "Тисячі, і навіть сотні, слідчих до нас, звичайно, не звертаються. Але окремі особи, які мислять сучасними категоріями, просять допомогти", - сказав президент Міжнародної ліги поліграфологів Андрій Волик.

Слід зазначити, що проходження такої експертизи є добровільною процедурою – людина незалежно від її процесуального статусу дає згоду письмово. На підготовчому етапі проводиться співбесіда, в ході якої "в м`якій формі" обговорюються всі питання, що цікавлять слідство. Мета такої співбесіди – позбавити людину від страху. Тільки після цього до неї приєднуються датчики, проводиться інструктаж і повторно задаються необхідні питання. "При цьому поліграфолог спостерігає за психофізіологічними реакціями і загальною поведінкою людини: його мімікою, жестами, тембром голосу, очима, кольором обличя", - розповів пан Волик. Слідчий під час проведення експертизи бути присутнім не може. "Більше нікого, окрім поліграфолога, бути не повинно, інакше це вже тиск на свідомість людини", - підкреслив Андрій Волик.

Результати такої експертизи не є прямим доказом в суді . "Та все ж це достатньо цікава і корисна експертиза", - сказав Микола Голомша, коментуючи практику проведення таких досліджень ГПУ. При цьому всі фахівці сходяться в одному: обдурити поліграф практично неможливо.