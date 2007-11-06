Сьогодні збереться депутатська група з підготовки першої сесії ВР

Початок засідання - 15.00

Сьогодні о 15.00 розпочнеться засідання Підготовчої депутатської групи, яка готуватиме пропозиції щодо організації та проведення пленарних засідань першої сесії Верховної Ради нового скликання, підготовки проектів відповідних актів. Засідання відбудеться за адресою: вул. Грушевського, 5, конференц-зала (вхід через 9-й під’їзд).

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