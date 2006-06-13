У Берліні школярі напали на вчителів з ножами

У Берліні 15 школярів напали сьогодні на вчителів своєї школи, розташованої в районі Целендорф.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, під час бійки, що зав`язалася, деякі учасники дістали ножові поранення.

Поліція Берліна не повідомляє про причини інциденту.

Багато учнів цієї школи стоять на обліку в поліції. Один із них у ніч з 26 на 27 травня під час урочистостей з нагоди відкриття центрального залізничного вокзалу Берліна поранив ножем більш як 30 чоловік. За рішенням берлінської влади у 2007 році цю школу буде закрито.