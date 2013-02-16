У ПР зізнаються, що навіть не намагалися порозумітися з опозицією

Фракція Партії регіонів наразі не збирається силою розблоковувати Верховну Раду. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив депутат-регіонал Вадим Колесніченко.

«У нас достатньо сил і можливості в одну-дві хвилини зробити зачистку і працювати. Але навіщо нам це робити?» – каже він.

Водночас Вадим Колесніченко зазначив, що регіонали не шукають компромісу з опозицією для розблокування парламенту.

«Ми не збираємося давати можливість представникам меншості, які порушують кримінальне законодавство і регламент, щоб вони зберегли своє обличчя. Як туди залізали, так хай і злізають. Тому що порушуючи закон і регламент, вимагати від нас чогось неможливо», – заявив він.

За словами парламентаря, на переговорах у спікера «ніхто й не намагався до чогось домовлятися».