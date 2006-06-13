Регіони кажуть, що вже сформували свою більшість

У міжфракційну депутатську більшість, окрім фракцій Партії регіонів та КПУ, готові увійти ще 25 народних депутатів, повідомила одна з лідерів Партії регіонів Раїса БОГАТИРЬОВА в інтерв’ю журналістам.

Як передає кореспондент УНІАН, за її словами, ці 25 депутатів дали попередню згоду увійти у таку більшість.

Р.БОГАТИРЬОВА зазначила, що сьогодні важко спрогнозувати, чи буде завтра оголошено про створення такої міжфракційної більшості, але до 27 червня вона буде створена точно.

Водночас Р.БОГАТИРЬОВА наголосила, що не зовсім правильно була названа дата, до якої, за Конституцією, має бути створено парламентську більшість. За її словами, ця дата - 23 червня (новообрана Верховна Рада розпочала роботу 25 травня, для формування коаліції відводиться 30 днів – УНІАН).

Вона наголосила, що фракція Партії регіонів відкидає будь-які закиди у свій бік щодо підкупу членів інших фракцій для вступу у більшість. За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, її фракція веде «інтенсивні переговори» з представниками усіх фракцій щодо створення міжфракційної більшості.

Як сказала депутат, у тому випадку, коли Верховна Рада України, а не окремі політичні сили, не здатна буде створити коаліцію, тоді необхідно ставити питання про розпуск парламенту. За її словами, у такій ситуації «чесніше піти на нові вибори».

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, КПУ не можна назвати «однією та основною політичною силою, яка погодилася увійти у склад міжфракційного об’єднання». Вона ще раз наголосила, що, окрім комуністів, є ще 25 народних депутатів, які здали таку згоду.

Р.БОГАТИРЬОВА зауважила, що Партія регіонів готова запропонувати свого кандидата як на посаду прем’єр-міністра України, так і на посаду голови Верховної Ради. За її словами, це кандидатура лідера партії - Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як сказала Р.БОГАТИРЬОВА, залежно від домовленостей із партнерами по переговорах Партія регіонів претендуватиме або на посаду прем’єр-міністра і формування складу уряду, або на керівництво парламентом.

Як відомо, станом на 13 червня у складі фракції Партії регіонів нараховується 185 депутатів, у фракції КПУ – 21 депутат.

Таким чином, якщо до складу міжфракційної більшості увійдуть дві вищезгадані фракції та ще 25 депутатів, вона нараховуватиме 231 депутата. Для прийняття рішень необхідні голоси як мінімум 226 народних депутатів.