Катеринчук здобуває другу освіту і мріє про прем`єрство

Лідер Європейської партії України, член блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Микола КАТЕРИНЧУК хотів би через п`ять років очолити уряд і привести Україну в Євросоюз. Про це він сказав в інтерв`ю газеті «Столичные новости» (№41 від 6-12.11.2007).

При цьому М.КАТЕРИНЧУК підкреслив, що не приховує того, що ще рік тому в нього «з`явилися такі амбіції - бути прем`єр-міністром цієї країни і привести її в Євросоюз». Він вважає, що «через 5 років ми будемо вимогливіші до кандидатів, які хочуть претендувати на посаду прем`єра». За словами М.КАТЕРИНЧУКА, тут йдеться і про «досвід роботи в політиці, і про певні принципи і знання». «Тому я зараз здобуваю другу освіту - економічну», - повідомив М.КАТЕРИНЧУК.