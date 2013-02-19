Захист Тимошенко вимагає порушити кримінальну справу проти Кириченка

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Харкові повідомив журналістам захисник Ю.Тимошенко, народний депутат Сергій Власенко.

“По Кириченку сьогодні Плахотнюк (захисник Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк - УНІАН) подав заяву до Генеральної прокуратури”, - сказав С.Власенко.

За його словами, це вже друга вимога притягнути П.Кириченка до кримінальної відповідальності.

“До речі, я скажу вам чесно, це друга заява наша по Кириченку. Перша базувалася на підставі повідомлення про підозру (про підозру Ю.Тимошенко у причетності до вбивства Є.Щербаня — УНІАН), і з неї абсолютно чітко випливає, що це Кириченко зробив особисто. Першу заяву ми подали по ньому як по співучаснику. Якщо він знав, що передавав гроші за вбивство, то він співучасник”, - сказав С.Власенко.

Водночас захисник зауважив, що, виходячи з показів свідка Сергія Зайцева, П.Кириченко - “організатор, замовник і платник убивства Є.Щербаня”.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.

Печерський райсуд Києва впродовж трьох днів у рамках досудового розслідування справи про вбивство Є.Щербаня допитав двох свідків – Ігоря Мар'їнкова та Сергія Зайцева.

Допити свідків відбувалися за відсутності Ю.Тимошенко.