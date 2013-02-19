До Вищої ради юстиції увійдуть голови ВС, КС та Ради суддів України - ЗМІ

Відповідні зміни планується розглянути на найближчому з’їзді суддів.

Про це кореспонденту газети "Закон і Бізнес" розповів голова Апеляційного суду Автономної Республіки Крим Валерій Чорнобук.

Відповідаючи на запитання, яких кадрових змін варто очікувати від чергового ХІ з'їзду суддів України, який відбудеться 22 лютого 2012 року, він зокрема відзначив наступне:

"В першу чергу хотілося б, щоб такі зміни дозволили врахувати не тільки поточну ситуацію, а й майбутні зміни, які матимуть місце у законодавстві нашої держави. Мені відомо, що Конституційною Асамблеєю розглядався запропонований Адміністрацією Президента України проект змін до Конституції України, яким до складу Вищої ради юстиції пропонується ввести за посадою таких представників судової влади як Голова Верховного Суду України, Голова Конституційного Суду України та Голова Ради суддів України.

Вважаю, що це правильний крок, який дозволить збільшити представництво суддівської спільноти у Вищій раді юстиції, а також забезпечить участь у роботі цього органу представників конституційної юрисдикції та суддівського самоврядування.

Однак, переконаний, що реалізація такого важливого рішення може бути зроблена вже на найближчому з'їзді суддів України, якому варто звернутися до Верховної Ради України з проханням призначити до складу Вищої ради юстиції Голову Конституційного Суду України та Голову Ради суддів України замість тих членів, які свого часу були обрані парламентом, однак строк повноважень яких закінчується".