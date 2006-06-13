БЮТ пропонує «Нашій Україні» повернутися до переговорів

Блок Юлії Тимошенко пропонує блоку «Наша Україна» повернутися до переговорного процесу про створення коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам один з лідерів фракції БЮТ у Верховній Раді України Олександр ТУРЧИНОВ.

За його словами, на трьох політичних силах – «Нашій Україні», БЮТ та СПУ – лежить «надто висока відповідальність навіть не перед своїми політичними силами, а перед усіма громадянами України».

Як сказав О.ТУРЧИНОВ, це вже не вперше, коли блок «Наша Україна» «у критичний момент виходить з переговорного процесу». «Ми сподіваємось, що будь-які порозуміння можна досягти тільки під час переговорів, і ні шантаж, ні погрози тут не повинні діяти».

На запитання журналістів про прогноз щодо того, чи буде створена коаліція трьох політичних сил, або ж БЮТ піде в опозицію, О.ТУРЧИНОВ відповів: «Я б не хотів гратися у тоталізатор. Я хочу розраховувати на розум і відповідальність наших колег і партнерів».

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, Переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.