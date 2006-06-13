Порядок денний ВР на завтра

Голова Підготовчої депутатської групи Іван БОКИЙ заявляє, що завтра Верховна Рада може розглянути лише два питання: заяви фракцій та кількість і відання комітетів Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам після завершення Погоджувальної ради І.БОКИЙ висловив сподівання, що завтра Верховна Рада України почне працювати «у більш-менш нормальному режимі, наскільки це можливо». За його словами, зранку буде надано слово представникам усіх фракцій, які висловлять свою позицію, своє бачення ситуації, що склалась в Україні. Після цього може бути розглянуто питання про перелік комітетів.

В той же час, за прогнозами І.БОКОГО, питання кількості комітетів не буде розглянуто остаточно. Він розповів, що існує два проекти рішень. Перший – Підготовчої групи, яким пропонується збільшити кількість комітетів до 29, і другий проект – Олександра ТУРЧИНОВА (БЮТ), яким пропонується залишити існуючу кількість комітетів (24 комітети – УНІАН). При цьому І.БОКИЙ підкреслив, що він “гаряче” підтримує проект О.ТУРЧИНОВА, оскільки він не знає, чим будуть займатись деякі комітети, які пропонується створити додатково, наприклад комітет з гендерної політики.

На цьому, вважає І.БОКИЙ, парламент вичерпає свої можливості розгляду питань, поки не буде створено коаліції.

Разом з тим І.БОКИЙ не виключає, що завтра деякі політичні сили «спробують переступити через регламент і почати вибори керівництва Верховної Ради України». «Подивимось, що з цього вийде», - зазначив він.