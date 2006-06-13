Кінах має своє бачення коаліції

Народний депутат України Анатолій КІНАХ вважає, що необхідно створювати довгострокову коаліцію.

Про це він заявив в інтерв`ю УНІАН.

«Нам потрібна ефективна, системна, відповідальна коаліція не на місяць-два, а на доволі серйозний середньостроковий період, з розумінням високої відповідальності як коаліції в парламенті, так і майбутнього коаліційного уряду за свою роботу, за результати своєї роботи перед українським народом. І тоді, як кажуть, шкурка варта вичинки», - сказав А.КІНАХ.

Він відзначив, що тільки в такому разі країна може вийти на ефективніший і динамічніший режим свого розвитку на основі високого рівня політичної стабільності і ефективної взаємодії гілок влади.

При цьому А.КІНАХ наголосив, що створення довгострокової коаліції необхідне і для продовження переговорів з іноземними партнерами України.

«Адже нинішній статус уряду, як фактично виконуючого обов`язки, а також відсутність консолідованої більшості в парламенті розглядається нашими партнерами як слабкість нашої держави, і з нами просто не хочуть виходити на серйозні переговори. Це вже свідчить про те, наскільки важливе питання створення коаліції в найкоротші терміни, але при цьому не на шкоду її дієздатності», - сказав він.

Разом з тим А.КІНАХ відзначає, що блок «Наша Україна» вважає неприпустимим будь-які ультиматуми з приводу майбутнього розподілу посад.

«Що стосується портфелів, я вважаю, що це має бути другим етапом, тому що коаліція заради коаліції Україні не потрібна», - сказав він.

«Блок «Наша Україна» ніколи не сприймав і не сприйматиме мови посадових ультиматумів», - додав А.КІНАХ.