”Наша Україна” закликає до переговорів ”Регіони”?

Блок “Наша Україна” закликає політичні сили, які перемогли на виборах, сісти за стіл переговорів.

Як ідеться у заяві блоку, розміщеній на його офіційному сайті, “Наша Україна” звертається до політичних сил, які перемогли на парламентських виборах, сісти за стіл переговорів і взяти на себе відповідальність за роботу законодавчої і виконавчої гілок влади. “Сьогодні будь-які зволікання є неповагою до вибору українського народу і його прагнення до швидких та ефективних зрушень в економіці та політичному житті країни”, йдеться у заяві.

"Сьогодні ми вимушені констатувати, що переговорний процес зайшов у глухий кут. До цього спричинила ультимативна позиція Соціалістичної партії України і БЮТ, які поставили свої кадрові амбіції вище волевиявлення українського народу. «Наша Україна» не сприймає мови ультиматумів і покладається виключно на результати голосування 26 березня 2006 року”, зазначається у заяві.

У документі наголошується, що “Наша Україна” йшла на вибори, відстоюючи принципи верховенства права, демократії, свободи слова, прозорої та підзвітної громадянам влади, боротьби з корупцією, чесної та відповідальної політики. Результати парламентських виборів засвідчили нашу послідовну позицію щодо здійснення демократичних змін у суспільстві та курсу на європейську і євроатлантичну інтеграцію, які довели свою ефективність за останні півтора роки. Саме ці принципи ми виклали в проекті Коаліційної угоди, яку запропонували на розгляд майбутнім партнерам по Коаліції демократичних сил”.

«Наша Україна» наголошує, що й надалі стоятиме на позиціях європейського та євроатлатичного курсу держави, вступу України до Світової організації торгівлі, запровадження права власності на землю, забезпечення енергетичної незалежності України, а також на впровадженні принципу колегіальності та підзвітності роботи уряду, що не сприймалося іншими учасниками переговорів.

“Ми переконані, що лише ці принципи, які лягли в основу Коаліційної угоди, здатні забезпечити існування стабільної парламентської більшості, формування відповідальної, ефективної влади та створюють умови для впровадження в Україні соціальних та економічних перетворень”, йдеться у заяві блоку.

Як відомо, на виборах до Верховної Ради України у березні 2006 року перемогли п’ять політичних сил: Партія регіонів, БЮТ, “Наша Україна”, СПУ і КПУ.

Переговори про створення коаліції проводили БЮТ, “Наша Україна” і СПУ.

10 червня ці політичні сили призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.