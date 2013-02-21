Кучма пояснив, чому не буде розпуску Верховної Ради
Колишній Президент України Леонід Кучма переконаний, що розпуску Верховної Ради України не буде.
Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Харкові.
“Я в це не вірю, я маю на увазі розпуск парламенту”, - сказав Л.Кучма.
Він наголосив, що перевибори до Верховної Ради в першу чергу не підтримають депутати-мажоритарники, а також фракція Комуністичної партії України.
“Вибори, особливо для мажоритарників, - це великі гроші, тому там жодний мажоритарник не підтримає. Потім не підтримає комуністична фракція, бо жодної нема людини, яка пройшла там по мажоритарці”, - сказав Л.Кучма.
Він висловив переконання, що свою думку стосовно парламентської кризи повинен висловити Президент України Віктор Янукович.
Л.Кучма також зазначив, що повернення до мажоритарної виборчої системи — це регресивний крок.
“Повернення до простої мажоритарки - це крок назад. До минулого, а не в майбутнє. Я думаю, на нас в Європі будуть дивитися, як на дикунів”, - сказав Л.Кучма.
Екс-президент висловився на підтримку запровадження пропорційної системи з відкритими списками. “Це є в усьому світі”, - наголосив він.
Як повідомляв УНІАН, 18 лютого екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола Оніщук зазначив, що, починаючи з 5 лютого, коли роботу Верховної Ради України було заблоковано опозицією, почався відлік 30-денного терміну, за сплином якого Президент України матиме право розпустити парламент.
За словами М.Оніщука, «Конституція безпосередньо встановлює обов’язок парламенту розпочати свою роботу у перший вівторок лютого. Це означає, що Верховна Рада не змогла виконати даний конституційний імператив, незважаючи на причини. Таким чином, починаючи із 5 лютого, почався відлік 30-денного терміну, за сплином якого Президент матиме право розпустити парламент».