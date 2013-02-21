Кучма пояснив, чому не буде розпуску Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив сьогодні журналістам у Харкові.

“Я в це не вірю, я маю на увазі розпуск парламенту”, - сказав Л.Кучма.

Він наголосив, що перевибори до Верховної Ради в першу чергу не підтримають депутати-мажоритарники, а також фракція Комуністичної партії України.

“Вибори, особливо для мажоритарників, - це великі гроші, тому там жодний мажоритарник не підтримає. Потім не підтримає комуністична фракція, бо жодної нема людини, яка пройшла там по мажоритарці”, - сказав Л.Кучма.

Він висловив переконання, що свою думку стосовно парламентської кризи повинен висловити Президент України Віктор Янукович.

Л.Кучма також зазначив, що повернення до мажоритарної виборчої системи — це регресивний крок.

“Повернення до простої мажоритарки - це крок назад. До минулого, а не в майбутнє. Я думаю, на нас в Європі будуть дивитися, як на дикунів”, - сказав Л.Кучма.

Екс-президент висловився на підтримку запровадження пропорційної системи з відкритими списками. “Це є в усьому світі”, - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 лютого екс-міністр юстиції, президент Інституту правової політики Микола Оніщук зазначив, що, починаючи з 5 лютого, коли роботу Верховної Ради України було заблоковано опозицією, почався відлік 30-денного терміну, за сплином якого Президент України матиме право розпустити парламент.

За словами М.Оніщука, «Конституція безпосередньо встановлює обов’язок парламенту розпочати свою роботу у перший вівторок лютого. Це означає, що Верховна Рада не змогла виконати даний конституційний імператив, незважаючи на причини. Таким чином, починаючи із 5 лютого, почався відлік 30-денного терміну, за сплином якого Президент матиме право розпустити парламент».