Комісар ЄС відкидає критику Києва на адресу Енергетичного співтовариства

Про це він сказав сьогодні в Брюсселі в інтерв’ю УНІАН та телеканалу “Інтер”.

“Рішення про “Північний потік” та його будівництво розпочалося ще до того, як Україна стала членом Енергетичного співтовариства. Сьогодні немає жодної критики щодо цього. І що стосується “Південного потоку”, - це новий шлях, який планується, однак з добре відомих джерел. І це не наш пріоритет”, - сказав комісар.

“ЄС складається з багатьох країн. Тож, ми маємо сприймати, що окремі країни-члени мають певний інтерес для співпраці у якості партнерів в плануванні “Південного потоку””, - додав він.

При цьому, Г.Еттінгер висловив переконання в тому, що участь в “Енергетичному співтоваристві” дає Україні певні переваги. Так, за його словами, Україні було б набагато складніше підписати контракт з Shell з видобутку сланцевого газу, якби Україна не була учасником Енергетичного співтовариства.

“Членство України в Енергетичному співтоваристві дає дійсно можливості отримати інвестиції. Це – гарні юридичні та економічні рамки для інвесторів в інфраструктуру, в генерацію, в видобуток сланцевого газу, для торгівлі і так далі”, - сказав Г.Еттінгер.

Як повідомляв УНІАН, 6 лютого на прес-конференції у Вільнюсі Президент України Віктор Янукович заявив, що Україна не задоволена співпрацею з Енергетичним співтовариством. Зокрема, він зазначив, що за три роки свого членства в цій організації Україна не одержала навіть співчуття у питаннях газових відносин із Росією.

Довідка УНІАН. Україна підписала протокол про приєднання до Енергетичного співтовариства 24 вересня 2010 року і стала повноправним членом цієї організації з 1 лютого 2011 року.

Учасниками Енергетичного співтовариства є Європейська Співдружність і Албанія, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Македонія, Румунія, Сербія, Хорватія, Чорногорія і сторони, які приєдналися.