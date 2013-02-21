„Свобода” обіцяє не перешкоджати мітингові лівих сил у Львові 23 лютого

23:19, 21 лютого 2013
Політика
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У місті Львові представники Львівської обласної організації Комуністичної партії України, обласного осередку Антифашистського комітету України, ветеранських організацій області проведуть 23 лютого урочистий мітинг присвячений 95-й річниці утворення Червоної Армії.

Прихильники Комуністичної партії України відзначають 68-річчя визволення Львова від німецьких військ на Пагорбі Слави у Львові, 27 липня 2012 р.

Про це повідомив кореспонденту УНІАН голова ЛОО Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

За його інформацією, мітинг розпочнеться об 11.00, на площі біля Монументу воїнам-визволителям на вулиці Стрийській у Львові.

Як повідомив кореспонденту УНІАН голова фракції ВО „Свобода” у Львівській міській раді Маркіян Лопачак, представники ВО „Свобода” не мають наміру перешкоджати проведенню мітингу, оскільки „це їхнє право”.

Разом з тим він зазначив, що учасники мітингу повинні дотримуватися виконання ухвали Львівської міської ради „Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території Львова”, а ось виконання ухвали (недопущення розгортання прапорів із символікою КПУ та СРСР), за його словами, будуть контролювати „свободівці” з представниками правоохоронних органів.

Довідка УНІАН. 26 квітня 2012 року, депутати Львівської міської ради прийняли ухвалу „Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території Львова”.

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