Бродський призупинив своє членство в БЮТ

Михайло БРОДСЬКИЙ призупинив своє членство в партії «Батьківщина» і Блоці Юлії Тимошенко, а також склав з себе повноваження керівника фракції БЮТ у Київській міській раді.

Про це М.БРОДСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

М.БРОДСЬКИЙ мотивував складання повноважень керівника фракції БЮТ у Київраді тим, що мер Києва Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і його оточення «продовжують порушувати закон і усувати найбільшу фракцію від участі в ухваленні рішень і контролі за цим процесом». «Я не хочу розколювати фракцію. Тому і склав свої повноваження. Не хочу дивитися, як йде дерібан міста, як після клану ОМЕЛЬЧЕНКА (колишнього мера Києва - УНІАН), створюється клан ЧЕРНОВЕЦКОГО», - сказав він.

М.БРОДСЬКИЙ також повідомив, що припиняє своє членство в партії «Батьківщина» і Блоці Юлії Тимошенко у зв`язку з тим, що керівництво БЮТ не відповіло на відкритий лист Сергія ОДАРИЧА, якого Черкаська міська організація партії «Батьківщина» виключила зі своїх лав. Він нагадав, що С.ОДАРИЧ «у 1988 році розпускав комсомол, у 1991-у очолював штаб Чорновола, в цю людину стріляли, він був керівником виборчого штабу БЕЗСМЕРТНОГО».

«Це мій друг - він був моїм заступником у партії «Яблуко», я разом з ним і 14 тисяч членів «Яблука» вступили до БЮТ. Тому я сьогодні припиняю своє членство доти, доки не почую відповідь на питання - чи може БЮТовець ГУБСЬКИЙ виключати з «Батьківщини» ОДАРИЧА? Або, може, це була помилка, за яку вже Юлії ТИМОШЕНКО потрібно відповідати. Я не можу дивитися, як у БЮТ створюються «любі друзі-2», друга серія. Революція ніколи не закінчується. Вона тільки починається. Але революції роблять герої, а її результатами користуються мародери», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Він також зазначив, що про своє рішення він повідомив керівників БЮТ Олександра ТУРЧИНОВА і Миколу ТОМЕНКА.