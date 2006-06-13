Російське консульство в Львові закидали презервативами

Студентське братство Львівщини і суспільна кампанія "РозDUплись" оголосили інформаційну війну російським ЗМІ і символічно закидали Генеральне консульство РФ Львові надутими презервативами. Про це повідомляє ProUA з посиланням на місцеву пресу.

За словами координатора акції, в якій взяло участь всього три людини, Марка-Валерія Зброжек-Ланіци, російські ЗМІ представляють Україну як "дику державу", тому студенти і вирішили почати "бойові дії".

"Наступного разу презервативи матимуть інший зміст і інше наповнення. Російська влада вимагає від нас повернути Крим, так чи не стоїть ним нагадати про те, що слід повернути до складу метрополії Київської Русі її околиці – Москву, Новгород, Смоленськ. Якщо Росія хоче шантажувати нас газом, то хай перекриває труби – коли вони лопнуть, і претензії до неї висуватиме половина Європи", – відзначив Зброжек-Ланіца.

Він також повідомив, що обмежена кількість учасників акції пояснюється тим, що напередодні до них звернулися представники силових структур міста і попросили не проводити масштабних заходів. "Ми не подавали заявки на проведення заходу, оскільки поважаємо нашу владу, ми вирішили просто висловити думку громад України і Львова, що не заборонено законом", – заявив український активіст.

Лента.ру