Віце-прем'єр: Патріотам не обов'язково говорити українською

Зокрема, пан Тягнибок заявив, що в Україні потрібно говорити виключно українською мовою, а не російською.

«Ми можемо по-різному думати, ми можемо жити за сотні кілометрів один від одного, ми можемо мати різні політичні погляди, але всі ми українці. І ми можемо навіть говорити іноді різними мовами. І я вам скажу, що російськомовний український патріотизм нічим не слабший і не гірший, ніж україномовний патріотизм. Mи з вами є одна нація», - заявив у відповідь на це Олександр Вілкул.

Коментуючи вигук Олега Тягнибока, ведучий програми Савік Шустер зазначив, що така позиція просто розколює країну. Олександр Вілкул також запропонував Олегу Тягнибоку не плутати патріотизм з націоналізмом. Після цього, не втягуючись у емоційну дискусію, яка носила провокативний характер, віце прем'єр продовжив виступ російською мовою.

Він звернув особливу увагу на необхідність вирішення важливих для країни економічних питань, а не політичних дискусій, що носять спекулятивний характер. «Давайте все-таки говорити на ту тему, яка цікава людям і те про що говорили люди! Для того, щоб були місця в дитячих садках, для того, щоб покращилася медицина" ...

І для того, щоб у нас були кращі дороги і робочі місця. Я буду говорити про ключові питання, які розглядаються в програмі економічних дій уряду - це чіткий вивірений набір кроків, які необхідно зробити», - зазначив Олександр Вілкул. Варто відзначити, що віце-прем'єра під час виступу підтримувало більше 50% аудиторії в студії.