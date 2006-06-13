Бродський знайшов крайнього

Депутат Київської міської ради Михайло БРОДСЬКИЙ звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА в перешкоджанні переговорному процесу щодо створення Коаліції демократичних сил.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.БРОДСЬКИЙ заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

«У тому, що дотепер немає коаліції, винувата лише одна людина – ЮЩЕНКО Віктор Андрійович. Тільки він не хоче цієї коаліції. Тільки він хоче повернути всі можливі і неможливі впливи, які були у Президента (Леоніда) КУЧМИ. Доки він не перестане заважати політичним партіям домовитися про створення коаліції, доти цієї коаліції не буде», - сказав М.БРОДСЬКИЙ.

Проте висловити аргументування своїх звинувачень М.БРОДСЬКИЙ пообіцяв через два дні. «Я почекаю ще два дні і потім проведу ширшу прес-конференцію. Розповім багато цікавого. А сьогодні я не хотів би шкодити цій коаліції», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, переговори про створення коаліції проводили БЮТ, “Наша Україна” і СПУ. 10 червня ці політичні сили призупинили переговори про створення коаліції.

За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, переговори щодо створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинено через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.