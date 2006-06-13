Наша Україна, БЮТ і СПУ поновили переговори

Домовляються 9 політиків

«Наша Україна», БЮТ і СПУ поновили переговори щодо створення парламентської коаліції. Як передає кореспондент УНІАН, до офісу “Нашої України” на вул. Спаській,37 прибули: від Блоку Юлії ТИМОШЕНКО - Юлія ТИМОШЕНКО, Олександр ТУРЧИНОВ, Микола ТОМЕНКО, від СПУ – Олександр МОРОЗ, Йосип ВІНСЬКИЙ, Василь ЦУШКО, від «Нашої України» - Роман БЕЗСМЕРТНИЙ, Роман ЗВАРИЧ і Анатолій КІНАХ.

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