Тимошенко подякувала керівникам ЄС за відновлення діалогу з Україною

Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко висловлює вдячність керівництву Європейського Союзу за відновлення діалогу з Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у коментарі Ю.Тимошенко, який на брифінгу у Харкові озвучив її захисник, народний депутат Сергій Власенко.

“Я висловлюю подяку лідерам Європейського Союзу за відновлення діалогу з вищим керівництвом України”, - зазначає Ю.Тимошенко.

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На її думку, продовження комунікації Євросоюзу з Україною дозволить уповільнити згортання демократії в країні.

“Це не перетворить Януковича на демократа, але до моменту усунення діючого режиму дозволить уповільнити стрімке сповзання нашої країни в бік крайнього авторитаризму та зупинить найгірший для України сценарій”, - зауважила Ю.Тимошенко.