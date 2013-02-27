АНОНС 28 лютого (четвер) 2013 року в 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Саміт Україна-ЄС: Втрачена можливість або планомірний розвиток відносин?»

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна

Питання, винесені на обговорення:

1. Чого хоче ЄС від України?

2. Чи буде підписано Угоду про асоціацію в цьому році?

3. Які сподівання покладає Україна на саміт Східного партнерства у Вільнюсі?

4. Які можливі наслідки для України непідписання Угоди про асоціацію з ЄС?

5. Євразійський вектор як альтернатива асоціації з ЄС.

Учасники круглого столу:

1. МИКОЛА КАТЕРИНЧУК, народний депутат України (ВО «Батьківщина»)

2. ВОЛОДИМИР ОГРИЗКО, екс-міністр закордонних справ України

3. ВАЛЕРІЙ ЧАЛИЙ, заступник генерального директора Центру Разумкова

4. ДМИТРО ГУРІН, радник Посольства Російської Федерації в Україні

5. ІРИНА ГЕРАЩЕНКО, народний депутат України («УДАР»)

6. ОЛЕГ ГРИЦАЄНКО, заступник Генерального директора Центру міжнародних та порівняльних досліджень

7. ОЛЕГ ЗАРУБІНСЬКИЙ, народний депутат України (Партія регіонів)

8. Представник Партії регіонів

Модератор круглого столу - ВОЛОДИМИР ЗАСТАВА, експерт Інституту Горшеніна.

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