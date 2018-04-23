Симоненко назвав 7 листопада Днем незалежності України (фоторепортаж)
15:51, 07 листопада 2007
1681
Цього разу на “дєнь сєдьмова ноября”, такого радісного дня нашого дитинства, особливого свята не було навіть у його дотеперішніх прихильників... Запобіжні заходи в центрі Києва були надзвичайно серйозними...
Цього разу на “дєнь сєдьмова ноября”, такого радісного дня нашого дитинства, особливого свята не було навіть у його дотеперішніх прихильників. Як, утім, не було і зіткнення лівих і правих, якими зазвичай супроводжуються подібні свята. Запобіжні заходи в центрі Києва були настільки серйозними, що повністю виключали не тільки можливість зустрічі ідеологічних опонентів, але й будь-яку можливість спокійно перетнути Хрещатик. Один із районних судів столиці заборонив комуністам ходити Хрещатиком, а прихильникам “Свободи” з’являтися на Майдані. В результаті пішли кожен по своє – червоний лідер Симоненко поклав квіти до пам’ятника Ленінові, а потім провели ходу метро Арсенальна – Європейська площа, праві мирно мітингували біля Михайлівського собору.
Петро Симоненко вчергове згадав про фашизм і порівняв 7 листопада із Днем незалежності України
Один із молодих активістів КПУ на запитання, що ж сьогодні за свято, відповів: ну, здається, у цей день селяни стали комунарами...
...А Лєнін такой молодой... Клон Ілліча вийшов на Хрещатик подискутувати з міліцією
Українські комуністи вийшли з портретами усіх катів українського народу
Націоналісти із “Свободи” провели скромний мітинг і переймалися лише тим, щоби визволити своїх побратимів, яких з самого ранку незрозуміло за що затримала міліція
Щоби пройти центральною вулицею столиці, доводилося лізти через паркан
Для багатьох пенсіонерів було велике свято із молодості
А дехто, здається, розумів, що все лишилося в минулому
Чимось свято нагадувало маскарад
Незважаючи на загальний мирний настрій, деякі ліві активісти все ж примудрилися поскандалити з міліцією
Дмитро Стаховський
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter