Симоненко назвав 7 листопада Днем незалежності України (фоторепортаж)

Цього разу на “дєнь сєдьмова ноября”, такого радісного дня нашого дитинства, особливого свята не було навіть у його дотеперішніх прихильників. Як, утім, не було і зіткнення лівих і правих, якими зазвичай супроводжуються подібні свята. Запобіжні заходи в центрі Києва були настільки серйозними, що повністю виключали не тільки можливість зустрічі ідеологічних опонентів, але й будь-яку можливість спокійно перетнути Хрещатик. Один із районних судів столиці заборонив комуністам ходити Хрещатиком, а прихильникам “Свободи” з’являтися на Майдані. В результаті пішли кожен по своє – червоний лідер Симоненко поклав квіти до пам’ятника Ленінові, а потім провели ходу метро Арсенальна – Європейська площа, праві мирно мітингували біля Михайлівського собору.

Дмитро Стаховський