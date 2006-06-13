“Журнал “Кореспондент” назве шість кращих українських книг

13-00 - Прес-конференція на тему: “Журнал “Кореспондент” називає кращу українську книгу”. Під час прес-конференції журнал “Кореспондент” в рамках щорічного проекту “Краща українська книга” назве шість українських книг, що завоювали визнання читачів і високу оцінку експертів. В роботі візьмуть участь: головний редактор журналу “Кореспондент” Віталій Сич, перший заступник головного редактора, редактор рубрики “Країна” Ольга Крижанівська, заступник головного редактора, редактор рубрики “Життя” Ганна Мороз, редактор рубрики “Культура” Ірина Іллюшина, експерти конкурсу, автори-переможці (прес-центр “Український час”, Український дім, вул.. Хрещатик, 2).