Білорусь відновила митні і прикордонні пости на кордоні з Росією для уникнення порушень при транзитному переміщенні підакцизних товарів.

Як повідомили УНІАН у Департаменті охорони Міністерства внутрішніх справ Білорусі, такий тимчасовий захід спрямовано на «уникнення непорозумінь з транзитними російськими вантажами, переміщуваними територією Білорусі».

У департаменті уточнили, що тимчасові пости діятимуть «доти, доки на законодавчому рівні не буде розроблено механізм інформування російських вантажоперевізників про необхідність замовляти конвой для пересування територією Білорусі».

Довідка УНІАН. Білорусь і Росія в січні 1995 року підписали Угоду про Митний союз. Для реалізації цього документа Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО в травні 1995 року підписав указ про відміну митного контролю на кордоні з Росією. Водночас Президент Росії Борис ЄЛЬЦИН підписав аналогічний указ, який скасовує митний контроль на кордоні з Білоруссю.

Разом з тим, білоруське законодавство, прийняте 10 років тому, передбачає обов`язковий супровід транзитних вантажів з підакцизними товарами через територію Білорусі.