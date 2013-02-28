Хорошковський сподівається, що його розмова з Януковичем залишиться між ними

Про це він сказав в інтерв'ю "Телекритиці".

На запитання журналіста, чи були причиною відставки амбіції Хорошковського стати прем'єром, він відповів: "Це найабсурдніше припущення, яке тільки може бути. Причина зрозуміла. При тій системі влади, яка є, прем'єром могла стати тільки людина, що користується абсолютною довірою президента. На той момент, коли було перепризначення уряду, я такою людиною не був. І в цьому плані сподіватися на те, що нездійсненне - ну, це себе обманювати. Тож коли я бачу, як з цього приводу намагаються спекулювати - нічого, крім сумної посмішки, у мене це не викликає. " Валерій Хорошковський не заперечує факту розмови з Президентом напередодні відставки, але воліє мовчати про її зміст.

"Мене завжди вражає, коли розмова двох осіб, з яких жоден не виносив сміття з хати, раптом починає обговорюватися як якийсь загальновідомий факт. Можу сказати, що розмова з Президентом перед моїм виходом з Кабінету Міністрів була, але це була розмова нас двох , і я сподіваюся, що він між нами двома і залишиться ", - прокоментував колишній перший віце-прем'єр чутки про компромати, нібито накопичені або на Януковича, або на якихось інших близьких до нього людей, з якими він, як екс-глава СБУ, прийшов до нього для розмови.