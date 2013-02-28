05 березня 2013 р., о 12-00 в залі засідань ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова (м. Київ, бул. І. Лепсе, 8) відбудуться Загальні збори Київської міської організації роботодавців, в роботі яких візьмуть участь представники Київської міської державної адміністрації, керівництво Федерації роботодавців України та Федерації роботодавців Києва, депутати Київської міської ради, відомі київські промисловці та підприємці, представники профспілок, громадські діячі, правозахисники.

На Загальних зборах Київської міської організації роботодавців розглядатимуться першочергові проблемні питання, які турбують київських роботодавців, зокрема:

- необхідність перегляду оціночної вартості землі для підприємств м. Києва (завищена оціночна вартість землі та висока орендна плата за землю негативно впливають на стан промислового виробництва у м. Києві);

- чому київські підприємства не допускаються до участі в тендерах, які проводять основні розпорядники бюджетних коштів?

- несвоєчасне повернення ПДВ столичним товаровиробникам.

Довідково: Київська міська організація роботодавців створена у лютому 2002 року. До її складу входять 174 підприємства та організації, зокрема: ПАТ «Фармак», ЗАТ «Чинбар», ЗАТ «Фанплит», ПАТ «Бліц-Інформ», ПАТ «ОТІС», ПуАТ «Київметробуд», ПАТ «Оболонь», АТ «Холдингова компанія “Київміськбуд”», Комунальне підприємство «Київський метрополітен», ДАХК «Артем», ВАТ «Меридіан» ім. С.П. Корольова, ВАТ «Київхімволокно», ВАТ «Київський механічний завод «Магістраль» ім. М. П. Шульгіна», ПАТ «Науково-виробниче підприємство “Сатурн”», ПАТ «Біофарма», Комунальна корпорація «Київавтодор», НВП «АТОМ КОМПЛЕКС ПРИЛАД», ЗАТ «Завод “Росток”» та ін. На підприємствах, які входять до складу КМОР, працює близько 75 тисяч осіб. Телефон для акредитації: (067) 409-03-50