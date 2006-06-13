Лідер СПУ знову залишив переговори

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ заявляє, що представники «Нашої України», БЮТ і СПУ дуже мало просунулись у переговорах щодо створення парламентської коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив, залишивши переговори про створення коаліції.

Він сказав, що позиція його партії мало відрізняється від тієї, що була вчора.

Відповідаючи на запитання, чи готова СПУ піти на якісь поступки, О.МОРОЗ відповів, що «ми і так всі поступки зробили раніше». Він нагадав тезу про те, що має бути забезпечений баланс політичних сил, який відповідає поглядам суспільства.

На запитання, чи хоч один представник СПУ написав заяву про вступ у міжфракційну депутатську більшість, О.МОРОЗ сказав, що жодної заяви немає.

О.МОРОЗ також додав, що сьогодні вже не збирається на коаліційні переговори.

Як повідомляв УНІАН, БЮТ, "Наша Україна" і СПУ 10 червня призупинили переговори про створення коаліції. За словами керівника інформаційного департаменту "Нашої України" Тетяни МОКРІДІ, Переговори зі створення коаліції між БЮТ, "Нашою Україною" і Соцпартією призупинені через категоричну позицію соціалістів щодо посади спікера.

"Соціалісти категорично наполягають виключно на одній позиції – спікері Олександрі МОРОЗІ”, - сказала вона.

Сьогодні, 13 червня, «Наша Україна», БЮТ і СПУ поновили переговори щодо створення парламентської коаліції.