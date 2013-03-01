У "Свободі" порахували як бюджетні кошти перетікають у Донецьк

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської обласної організації ВО «Свобода», у розробленому законопроекті "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій" передбачені заходи, які виправлять нинішню ситуацію з диспропорцією в розподілі коштів та “дискримінацією певних областей”.

Законопроектом передбачається здійснювати розподіл субвенцій пропорційно до чисельності населення адміністративно-територіальних одиниць. Крім того, народні депутати пропонують встановлювати нормативи щодекадних відрахувань від доходів загального фонду державного бюджету для зазначеної субвенції.

У повідомленні сказано, що проведений народними депутатами аналіз розподілу субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій на 2011-2013 роки “свідчить про диспропорцію в розподілі коштів та дискримінацію певних областей”.

Зазначається, що, зокрема, к 2011, 2012 та 2013 роках Донецькій області надали субвенцію на суму 398 млн грн, 919,5 млн грн та 400,6 млн грн, що становить відповідно 44,4%, 32,9% та 30% від загального річного обсягу субвенції. У 2011 році, коли середня сума субвенції на одну особу становила 19,7 грн, на мешканця Донецької області припадало 90,9 грн субвенції, Київської області – 73,9 грн, Одеської – 43,7 грн, а на мешканця Автономної Республіки Крим – 2,3 грн, Хмельницької області – 1,2 грн, Сумщини – 0,9 грн. Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та міста Київ і Севастополь субвенцію у 2011 році взагалі не отримували.

За даними депутатів від “Свободи”, у 2012 року за середнього обсягу субвенції 61,4 грн на одного громадянина України, на жителя Донецької області припало 210 грн субвенції, м. Севастополя – 188,9 грн, Полтавської області – 150 грн, Одеської – 131,2 грн. Водночас на мешканця Дніпропетровської області – 0,6 грн, Хмельницької – 2,3 грн, Львівської – 3 грн. Для Тернопільщини та Києва субвенцію 2012 року взагалі не передбачили.

Цього року за середнього показника 29,3 грн на мешканця Житомирської області припадає 124,5 грн субвенції, Луганської – 96,6 грн, Донецької – 91,5 грн. Водночас Закарпатська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська, Черкаська області та м.Севастополь цього року взагалі нічого не отримають.