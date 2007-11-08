Ющенко сформував делегацію на газові переговори з Москвою

Президент Віктор ЮЩЕНКО сформував делегацію України для участі у переговорах з Російською Федерацією щодо поставки на територію України природного газу, транзиту територією України та зберігання природного газу, що надійшов з території інших держав і призначений для споживачів за межами України, у 2008 році та на середньострокову перспективу.

Про це йдеться в Указі Президента, опублікованому на його офіційному сайті.

До складу делегації увійшли міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО (глава делегації), голова правління Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН, Надзвичайний і Повноважний посол України в Російській Федерації Олег ДЬОМІН, начальник Департаменту співробітництва з питань транзиту та поставок газу Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» Антоніна МАРЧЕНКО, заступник керівника Департаменту з питань енергетичної та ядерної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України Олександр СВЕТЕЛІК.

При цьому В.ЮЩЕНКО дозволив главі делегації в разі потреби вносити зміни до складу делегації України за погодженням із Міністерством закордонних справ України.

Цим же Указом Президент затвердив Директиви делегації України на переговори з Російською Федерацією щодо поставки на територію України природного газу, транзиту територією України та зберігання природного газу, що надійшов з території інших держав і призначений для споживачів за межами України, у 2008 році та на середньострокову перспективу.