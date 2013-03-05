Вечірнє засідання ВР не розпочалося - опозиція блокує трибуну

Вечірнє засідання Верховної Ради України не розпочалося.

Як передає кореспондент УНІАН, президію і трибуну ВР блокують 10 опозиційних депутатів, у тому числі Андрій Парубій, Олександр Бригинець, Ксенія Ляпіна, В’ячеслав Кириленко, Микола Катеринчук. Двері президії заблоковано стільцем. У сесійній залі залишаються близько 50 народних депутатів.

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