Бойовики Партії регіонів блокували у Феодосії кореспондента УНІАН

Активісти Партії регіонів блокували у Феодосії кореспондента УНІАН Дмитра СТАХОВСЬКОГО та голову “Студентського” братства Олега ЯЦЕНКА під час інтерв’ю, не даючи журналістові можливості працювати.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 10 активістів “Студентського братства” встановили у центрі Феодосії на площі перед Будинком офіцерів ЧФ РФ пікет з одного намета. Тут же їх оточили представники Партії регіонів, блокувавши щільним кільцем, вимагаючи зняти намет. Правопорядок зберігається лише завдяки активному втручанню міліції.

Кореспондента УНІАН, який намагався записати інтерв’ю з головою “Студентського братства” неподалік від намету, одразу оточили більше 10 активістів Партії регіонів, налаштованих на бійку. Вони виривали журналістське посвідчення, заважали розмові, ображали голову “Студентського братства” та всіляко провокували бійку. Представники міліції, які вчасно втрутилися, запобігли цьому.

За півгодини, при другій спробі записати інтерв’ю в межах площі, відбулося практично те саме, але вдалося уникнути бійки без міліції.

Партія регіонів продовжує блокувати намет, вимагаючи його згорнути, називає активістів “Студентського братства” провокаторами від “Нашої України”.

Як повідомляв УНІАН, голова Всеукраїнської молодіжної громадської організації "Студентське братство" О.ЯЦЕНКО заявив, що сьогодні у Феодосії "бритоголові" йому погрожували, вимагаючи від "Студентського братства" згорнути намети і припинити акцію навпроти гарнізонного будинку офіцерів Чорноморського флоту Росії.

Як повідомив О.ЯЦЕНКО, молодики з політичних сил, які намагаються протидіяти акції студентів, пообіцяли йому, що його голова сьогодні ввечері "валятиметься на сходах будинку офіцерів".