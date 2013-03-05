Затулін думає, що Україна потребує російських няньок, але тільки не Зурабова

Директор Інституту країн СНД Костянтин Затулін вважає, що посол Росії в Україні Михайло Зурабов не відповідає посаді й спотворює позицію Президента РФ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це К.Затулін сказав сьогодні на семінарі в Інституті країн СНД у Москві.

Він підкреслив, що питання членства України в Митному союзі стоїть на порядку денному, і про це свідчать вчорашні переговори президентів двох країн Віктора Януковича і Володимира Путіна.

«Наскільки я пам'ятаю, Президент РФ жодного разу не давав підстави себе запідозрити в тому, що він проти членства України в МС, що він не хоче, аби Україна ввійшла до МС, що він вважає витрачанням часу обговорення цієї теми. Але мені незрозуміло, чому його представник в Україні Михайло Зурабов не втомлюється повторювати (зворотне) на кожному кроці. Хтось із них своїй посаді не зовсім відповідає: або Президент РФ, або посол РФ в Україні. Мені здається, що посол, і з цього рано чи пізно мають бути зроблені висновки», - сказав К.Затулін.

Він уточнив, що, за наявною в Інституті країн СНД інформацією, посол в Україні в своїй роботі проводить думку, що вступ України до Митного союзу не потрібний насправді Росії, «мовляв, це погіршить параметри Митного союзу й створить труднощі узгодження питань у форматі чотирьох».

За словами К.Затуліна, якщо М.Зурабов не згоден із позицією Президента РФ, він як принципова людина повинен піти у відставку. «Боюся, що ми не дочекаємося від Зурабова такого самопожертвування», - зазначив він і додав, що в такій ситуації українська сторона може поставити питання: чого насправді хоче російська сторона.

Як сказав К.Затулін, російська політика стосовно України - «доля дуже невеликого числа осіб».

Він зазначив, що, за Конституцією, Президент РФ володіє прерогативою здійснювати зовнішню політику, але реалізація його права по відношенню до України викликає сумніви, оскільки немає зворотного зв'язку між главою держави й людьми, які проводять його лінію в життя. За його словами, в їхній роботі немає належної координації, також недостатньо узгоджено діють відомства, які здійснюють таку політику.

«Якщо поставити питання: хто шив костюм під назвою «українська політика», з'ясується, що ніхто», - сказав К.Затулін і додав, що є чиновники, які займаються вирішенням певних конкретних питань, проте неясно, хто в цілому займається аналізом процесів, що відбуваються в Україні.

«І всі, і ніхто займаються Україною. Може здатися, що за це відповідає МЗС РФ, і на формальному рівні відповідь буде саме такою – це питання МЗС, але я вас запевняю, що коли запитати, неформально скажуть, що МЗС за це не відповідає», - вважає К.Затулін.

За його словами, політика стосовно України – це ще вищий рівень, ніж рівень зовнішньополітичного відомства.

Він зазначив, що зазвичай «українським питанням» займалися глави Адміністрації Президента РФ, проте нинішній глава АП Сергій Іванов зосереджений на внутрішніх справах, а в питаннях зовнішньої політики намагається свою участь звести до мінімуму.

«В результаті виходить, що де багато няньок, там дитя без голови», - сказав К.Затулін.